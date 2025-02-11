今年1月、面識のある30代女性に対して義務のないことを行う要求をするメッセージを複数回送った疑いで31歳の男が逮捕されました。ストーカー行為等規制法違反の疑いで逮捕されたのは、妙高市関川町に住む自称風俗店従業員の男(31)です。男は今年1月下旬、面識のある30代女性に対し、複数日にわたり、合計20回身体の危険を感じさせるような脅しのメッセージを送り、ストーカー行為をした疑いが