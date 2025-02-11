「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（30）が2025年2月5日、自身のインスタグラムを更新。写真集発売を報告し、アップショットを披露した。「おしゃれでノスタルジックな作品になったと思います」「3月14日に4th写真集『#嶺上開花』を発売することとなりました」岡田さんによれば、この写真集は「台湾で撮影されたおしゃれでノスタルジックな作品になったと思います！」とのこと。ちなみに、「嶺上開花（