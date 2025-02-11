Q なぜ春先に花粉症になるのか？ A 花粉の形はウィルスそっくりで、アレルゲンもあるから 花粉症はスギやヒノキなどの風媒花の植物の花粉が原因となることが多いです。風に頼った花粉の飛散は、植物の子孫繁栄戦略の原始的な方法です。 スギの学名は、クリプトメリア・ジャポニカで、「種子が花の苞（鱗片）に隠れているニホンスギ」という意味です。「隠された日本の財産」ともよばれ、日本固有の常緑針葉樹です。 屋久や秋田