写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ カブス・今永昇太投手（31）は9日（日本時間10日）からメジャー30球団最速でキャンプイン。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 キャンプ2日目の10日、コンディションの良さが目立った。プライオボールなどでウォームアップを終えたこの日の今永の練習は「守備デー」。 一塁ベース