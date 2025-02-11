日本ろう者サッカー協会は１１日までに、ＪＦＬクリアソン新宿とのエキシビションマッチのチケット販売が開始したと発表した。４月２日午後７時から国立競技場で行われる一戦は、聴覚に障がいのある選手がプレーするデフサッカー日本代表として初のサッカーの聖地での試合となる。チケットはイープラスの公式サイトから購入出来、自由席（前売り大人）が２５００円、自由席（前売り高校生）が１５００円。中学生以下は無料と