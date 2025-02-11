本格味でおしゃれ！チョコブラウニーバレンタインが近くなるこの時期、お菓子作りを楽しんでいる方も多いと思います。今日は、見た目がおしゃれで味も大満足できるチョコブラウニーをご紹介。天板で焼いてから小分けにするので、大量生産したいときにもおすすめです。簡単！一度で大量！映えチョコブラウニーby プティ・ボヌール天板を使って作るので型いらず♪一度に大量生産出来ます！味も濃厚で本格的♡ナッツやドライフル