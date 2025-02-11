「世界一周ご縁たび」は、アラブ首長国連邦・ドバイの砂漠へ。アラブ首長国連邦は国土の約８０%が砂漠が占めています。街を一歩出れば３６０度見渡す限りの砂漠！川地洋平アナウンサーはその砂漠を迫力満点にドライブし、地平線に夕日が沈む絶景を楽しみました。夜は静寂の中をラクダの背に揺られ、砂漠の中のレストランでアラブ伝統料理のディナーを食べながら伝統舞踊を楽しめるアラビアンナイトを体験しました。（２０２