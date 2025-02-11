先月（1月）28日に玉野市の貴金属買取店で、従業員が刃物を突き付けられ、現金を奪われた強盗事件で、警察は近くに住む42歳の男を逮捕しました 【写真を見る】防犯カメラ「リレー捜査」で追跡玉野市の貴金属買取店で強盗事件配管工の男（42）を逮捕【岡山】 強盗容疑で逮捕されたのは、玉野市宇野の配管工の男（42）です。警察によりますと、男は1月28日午後6時45分ごろ、玉野市宇野の貴金属買取店「ジュエルカフェ玉