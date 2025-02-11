【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『池上彰の関西人が知らないKANSAI』恒例企画“紙芝居”コーナーに、藤原丈一郎とゆうちゃみが特別参加！ なにわ男子の藤原丈一郎が、2月11日放送のカンテレ『池上彰の関西人が知らないKANSAI』にゲスト出演する。 池上彰とブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬） がタッグを組んで送る『池上彰の関西人が知らないKANSAI』は、関西で暮らす外国出身者たちをスタジ