「少しでも力になればいいと思います」フィギュアスケートで五輪連覇したプロスケーター、羽生結弦さんが観光支援やチャリティーなど能登支援に取り組んでいます。■“今行ける能登”観光で応援金沢駅、のと里山空港、そして輪島市の観光案内所…2月1日から石川県能登半島各地で、観光を呼びかける羽生結弦さんの等身大パネルやポスターが設置されました。このプロジェクトは、石川県が企画。2024年1月1日の能登半島地震や2024年9