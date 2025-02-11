Image: Majin Bu / X レンズ部分の出っ張りも気になる。この秋発表が予想されるiPhone 17シリーズですが、見た目がどう変わるのか気になる方も多いと思います。昨年登場したiPhone 16シリーズは電源ボタンの下にカメラコントロールが追加されましたが、今年の最新モデルは背面カメラ部分の見た目が大きく変わる可能性が出ています。iPhone 17の背面デザインはこれで決まり...なの？iPhone 17