【モデルプレス＝2025/02/11】元日向坂46の齊藤京子とお笑いタレントのヒコロヒーが出演するテレビ朝日系チグハグトーク番組「キョコロヒー」。この度、番組イベント第4弾となる「春のキョコロまつり2025 in 日比谷野音」が4月27日に開催される。【写真】齊藤京子、素肌輝くキャミ姿にうっとり◆「キョコロヒー」番組イベント、再び開催2026年以降の建て替えが予定されている、日比谷公園大音楽堂。2025年を逃したらおそらく2028年