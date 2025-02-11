元日向坂46で俳優の齊藤京子とお笑い芸人のヒコロヒーがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『キョコロヒー』（毎週月曜深0：15）の番組イベント第4弾「春のキョコロまつり2025 in日比谷野音」が決定した。4月27日に東京・日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）で開催される。【イベント写真多数】会場爆笑！生キョコ夜公演の模様いつも収録している狭い会議室では出来なかった企画を思う存分やったり、青空の下でゲストと一