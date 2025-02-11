元SKE48でタレントの須田亜香里が、11日までに自身のインスタグラムを更新し、7年ぶりとなる最新写真集『pluie』（2月19日発売／講談社）を告知した。【表紙画像】真夏の石垣島のビーチで水着姿に須田亜香里7年ぶり写真集の表紙須田は「7年ぶりに写真集を出します！ロケーションも衣装もヘアメイクも全部素敵でした」と撮影を振り返り、「先行カットもとっても綺麗で、自分が一番びっくりしてます（笑）」とコメント。「みん