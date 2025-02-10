とちぎテレビ 宇都宮市の小学校で保護者が手づくりしたスケートリンクが完成し、２月１０日に児童たちが６年ぶりとなるスケート学習を行いました。 このスケート学習は宇都宮市の北西部に位置する国本中央小学校の伝統行事の一つです。 校舎の北側にある教室２つ分ほどのスペースには手すりの付いたスケート専用のリンクが６年ぶりに完成しました。 児童用のスケートシュー