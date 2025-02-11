仮想通貨への影響力も大きいトランプ大統領。トランプ大統領をモチーフとした仮想通貨も発行されている（写真：Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images）ビットコインなどの仮想通貨（暗号資産）市場が揺れている。2月3日、ビットコイン現物市場で大量の売りが出た。デリバティブ市場では買いポジションが次々に強制ロスカットで手仕舞いされたとみられる。その金額は仮想通貨市場において史上最大の約3.5兆円に上ったとされる。