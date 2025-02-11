「最大規模」の温室農場の着工式に臨む北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央）＝10日、北朝鮮・新義州（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは11日、「最大規模」の温室農場の着工式が北部の新義州地域で10日に開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が出席したと報じた。中国との国境沿いの新義州では昨年7月に大規模な洪水被害が出た。この復旧作業に従事した若者らのほか、海軍や空軍の部隊を農場建設に投入するという