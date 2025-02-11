カブスの今永昇太投手（31）はキャンプ2日目の10日（日本時間11日）を「守備デー」と位置付けて練習に取り組み、一塁ベースカバー、ノックなどを入念に繰り返した。練習後に報道陣の取材に応じた左腕は、ロッテからポスティングシステムを使用し、ドジャースへと移籍した佐々木朗希投手（23）についても言及した。カブスは今オフ、佐々木を補強の最優先事項として動いていた。しかし最終候補にまでは残ったが、獲得はならず。