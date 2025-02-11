米大リーグ（MLB）・ドジャースが11日、公式インスタグラムを更新し、選手たちの私服ショットを公開した。【写真】“価格180万円超”のバッグを手にした大谷！ドジャースが選手の私服姿を紹介ドジャースは「Early campers.」とつづり、アリゾナ州のキャンプ施設に入るバッテリー組の様子を投稿。大谷翔平は珍しいオールブラックコーデに高級バッグを組み合わせ、ブレイク・スネルはおしゃれなブルゾンをまとって登場した。その