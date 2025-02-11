BIGBANG（ビッグバン）所属だったT．O．P（トップ）が、メンバーに復帰する可能性が10日、浮上した。韓国のスポーツ紙イルガンスポーツが同日「チェ・スンヒョン（T．O．Pの本名）が再びビッグバンに合流する？…公式SNSにT．O．P追加」の見出しで、その可能性を報じた。記事によると「最近オンライン・コミュニティーなどに、ビッグバン公式ユーチューブアカウントにT．O．Pの名前が新しく言及されたとし、『完全体活動を再びする