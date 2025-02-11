東京・墨田区スポーツ協会に加盟する「墨田区ラグビーフットボール協会」（しもむら緑会長）の大谷浩一郎理事長らが１０日、ラグビーを通した地域貢献や競技普及への協力などを求め、同区に東京本社を構える報知新聞社を表敬訪問した。設立１０周年を迎えた昨年は、錦糸公園野球場で初めてラグビーの区民スポーツ大会を５月と１２月に開催。全世界２００以上の国にネットワークを形成する奉仕団体で地元の「東京向島ロータリー