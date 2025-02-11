韓国軍兵役中にも、BTSジミン（JIMIN）の人気は変わらなかった。このほどグローバル・ファン投票サイトのシャイニング・アワード(Shining Awards)が実施した「2024のK−ポップ・アーティスト」(Kpop Artist of The Year 2024)投票で、計27万8363票を獲得し、47・08％の得票率で1位になった。シャイニング・アワードは、優勝者ジミンの名前で世界寄付団体(World Donation Organizations)に寄付金が渡す予定で、ジミンは寄付感謝証明