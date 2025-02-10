「パレス スケートボード（PALACE SKATEBOARDS、以下 パレス）」が、漫画「デスノート（DEATH NOTE）」とのコラボレーションアイテムを2月15日に発売する。PALACE SKATEBOARDS TOKYO、ドーバーストリートマーケットギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）およびパレス公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボでは、リュークのプリントが施されたデニムのジップアップジャケットとP45ジーンズのセットアッ