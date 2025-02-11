11日、記者会見するオーストラリアのアルバニージー首相＝キャンベラ（AP＝共同）【シドニー共同】トランプ米大統領はオーストラリアのアルバニージー首相と電話会談し、鉄鋼とアルミニウムに対する25％関税のオーストラリアへの適用を免除することを検討していると述べた。アルバニージー氏が11日、キャンベラで記者会見して明らかにした。電話会談はキャンベラ時間11日（米東部時間10日）に行われた。アルバニージー氏は米国