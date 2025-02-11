政府は月内にも、通常国会に提出予定の医薬品医療機器法（薬機法）改正案を閣議決定する。改正案には、製薬会社などで法令違反が発生した場合、薬事業務を担う「責任役員」の変更命令を可能とする規定を盛り込む。ジェネリック医薬品（後発薬）の製造業者を中心に行政処分が相次ぎ、再発防止を強化する。責任役員を巡っては、役員自身が不正に関わったり、不正を放置したりした事例があった。改正案は法令順守を担保するため、