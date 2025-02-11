パウダースノーを求めて世界中から多くの観光客が訪れるリゾート地・長野県白馬村。去年、白馬村を訪れた観光客は271万人とコロナ禍前を上回りました。急増する訪日外国人に対応するため、タクシー大手の第一交通産業は近隣の新潟県石川県の運転手を白馬村に派遣する取り組みを始めています。アルプス第一交通森山良子統括部長「電話もなりっぱなし。（一日に）1000本超えとか。戦場みたいに忙しい」応援により普段10