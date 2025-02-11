【ジャクソンDK2S DINKY™ W/SUSTANIAC®】（埼玉県キーちゃん™ナイショ歳）中信楽器製造㍿OEMによる、2009年製。『DK2S』は、通常の『DK2』に電磁的にフィードバック効果を生み出す『SUSTINIAC®(サスティニアック)』を搭載した特別仕様。『SUSTINIAC®』は、米国マニアック・ミュージック社の技術者・アラン・フーバーが開発した世界初のサスティナー。日本ではフェルナンデス社が『SUSTINIAC&