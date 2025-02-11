ヤクルトナインが１１日、浦添キャンプの練習前に、元監督で２０年のこの日に８４歳で亡くなった野村克也さんと７日に死去した代表取締役会長ＣＥＯ兼オーナー代行の衣笠剛（きぬがさ・つよし）さんに黙とうをささげた。球場には球団の半旗が掲げられた。