【ファウンダーズカップ】最終日【もっと読む】ツアールーキーたちを狙い撃ち？ まるで嫌がらせ…米女子ゴルフの「厳しい洗礼」はトラウマ級手応え十分ではなかったか。今季から米女子ツアーに参戦した山下美夢有（23）は首位に7打差の通算11アンダーから発進。スコアを2つ伸ばし、同13アンダー4位でフィニッシュ。優勝は同21アンダーのイエリミ・ノーだった。本紙は昨年12月17日付「米ツアー挑戦山下美夢有いきなり勝て