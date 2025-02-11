2月中旬以降にスギ花粉の飛散が本格的に始まると予想されています。毎年、花粉症に悩まされる人の中には、すでに医療機関を受診し、処方薬を服用している人もいるようです。一方、医療機関を受診する暇がなく、花粉症向けの市販薬を活用する人も多いと思います。花粉症の処方薬と市販薬とでは、どのような違いがあるのでしょうか。処方薬、市販薬のそれぞれのメリット、デメリットのほか、医療機関を受診し、処方薬を服用した