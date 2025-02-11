《亀梨和也くん脱退なの？》《KAT-TUNやめないでほしい》などとファンが注視しているのは、アイドルグループKAT-TUNの亀梨和也（38）の動向だ。芸能プロに問われる存在意義…大手ホリプロからも向井理、波瑠ら退所ラッシュで波紋広がる8日、タイの首都バンコクで開かれたアジア最大級という日本イベントに出演した亀梨は、グループの代表曲「Real Face」を披露する際、「ぼくはKAT-TUNというグループなんで」とコメント。ファン