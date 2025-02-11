松坂桃李（36＝写真）が主演のTBS日曜劇場「御上先生」が絶好調だ。9日放送の第4話も世帯視聴率10.3％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）と、冬ドラマの中で唯一、初回から連続で2ケタをキープ。さらに無料動画配信サービスTVerのお気に入り登録数もとっくに100万超えで、トップ3にランクインしている。【もっと読む】松坂桃李「御上先生」"学園ものはダメ"の下馬評を覆し大成功の理由 「べらぼう」不振も追い風に「TVerの男性利