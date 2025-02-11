北朝鮮はアメリカ軍の原子力潜水艦が韓国南部に寄港したことに対し、「北朝鮮と対決しようとするアメリカの狂気の表れだ」と批判しました。韓国国防省によりますと、アメリカ海軍の原潜「アレキサンドリア」は10日、韓国南部の釜山へ補給などのために寄港しました。これに対し、北朝鮮国防省は11日、国営通信を通じて「北朝鮮と対決しようとするアメリカの狂気の表れだ」と批判した上で、「敵対的な軍事行動に厳重な懸念を示す」と