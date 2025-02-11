2020年4月。新型コロナウイルスの感染拡大や医療崩壊を防ぐための理解を深めるため、『続けよう僕らにできること』の言葉のもと、ジャニーズ事務所（当時）とNHKの連動企画として、Hey! Say! JUMP山田涼介とSexy Zone（現・timelesz）の中島健人（当時）、King & Princeの平野紫耀（当時）の3人が、感染拡大、医療崩壊を防ぐための「STAY HOME」などを動画で呼びかけた。多くの人に大切なメッセージを届けるために選ばれた