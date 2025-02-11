タイタン所属のお笑いコンビ、春とヒコーキのボケ担当、ぐんぴぃ（34歳）が現在公開中の映画『怪獣ヤロウ！』で主演を務めている。2019年4月にABEMA NEWSの街頭インタビューを受けた際のやりとりから、インターネットを中心に「バキバキ童貞（バキ童）」の名で知られるようになり、現在、自身のYouTubeチャンネル（バキ童チャンネル）登録者数は180万人を超える。主演映画の話にはじまり、27歳で芸人になったぐんぴぃに、映画にも