楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「最高級宿スペシャルオファー」を2月10日午前10時から21日午前9時59分まで開催する。対象施設では特別プランやポイントアッププランなどを設定する。さらに、最高級宿のオンラインカード決済限定で利用できる10％割引クーポンを、先着500枚限定で配布する。対象施設は、パレスホテル東京、ブルガリ ホテル 東京、東京エディション銀座、バンヤンツリー・東山 京都、ハレクラニ沖