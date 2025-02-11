「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. 25th Anniversary Concert Tour 〜KIIZNA〜」(C) KIIZNA 2月2日に2000年のデビューから丸25周年を迎えた氷川きよし＋KIINA.。昨年は1年8ヶ月ぶりに歌手活動を再開し、年末の「紅白歌合戦」では2003年に発売した「白雲の城」を歌い、演歌への原点回帰とも言えるステージで大きな話題を集めた。1月末からはデビュー25周年と活動再開の幕開けを飾ったコンサートツアーに舞台裏のドキュメンタリーパート