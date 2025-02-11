2004年10月、米大リーグ記録を更新するシーズン262安打を達成し、歓声に応えるマリナーズのイチローさん＝シアトル（共同）【ニューヨーク共同】米国野球殿堂博物館は10日、1月に殿堂入りを果たしたイチローさんが記念盾に刻まれる帽子のロゴにマリナーズを選んだと発表した。殿堂博物館に飾られる記念盾には在籍した球団の帽子をかぶった肖像画が描かれる。イチローさんはヤンキースやマーリンズにも在籍したが、メジャーデビ