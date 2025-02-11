元ロコ・ソラーレで、カーリング日本選手権ではＮＨＫＢＳの中継で解説も務めた石崎琴美が１０日、自身のインスタグラムに新規投稿。ロコのメンバーと記念撮影した一枚を公開した。石崎は「日本カーリング選手権大会横浜２０２５『ハマるぜ！カーリング』この大会に関わることが出来て幸せでした胸熱の１週間をありがとうございました」と感謝の思いをつづり、「カーリング、ハマりましたか？」とファンに問いかけた。ア