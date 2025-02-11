日本流行色協会が2025年の色として発表したホライゾングリーン。空や海など自然を思わせる爽やかで落ち着きのあるカラーは、日常に取り入れることで気持ちもリフレッシュできるはず。ミニマルなデザインと使い勝手の良さが魅力的。720ml￥3,190（HAY JAPAN／HAY TOKYO）食卓を楽しく、料理をおいしく演出してくれる一枚。φ21×H2.5cm￥3,850（La Cuisine de Marthe／FEELSEEN）艶のあるグリーンが、空間で静かに存在感を放つ。W9