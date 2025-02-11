寒い日が続いていますが、店頭には春物のお洋服が並び始めました。春物といえば、すでにUNIQLO：C（ユニクロシー）のスムースコットンクルーネックセーターやUNIQLO and JW ANDERSON（ユニクロ アンド ジェイ ダブリューアンダーソン）のストレートジーンズがバズっていますが、私がこの春おすすめしたいのは襟付きのアイテムです。中でも「プレッピー」な気分で着られる襟付アイテムは要チェック。プレッピーとはアメリカ