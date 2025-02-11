毎週のように焼肉店へ通うほど、焼肉が大好きな尾持トモ(@o0omotitomo0o)さん。ある日、「風邪っぽいな」と感じましたが、元気をを出すためにいつもの焼肉店でホルモンを食べます。ところが翌日、激しい腹痛に襲われ、迷いながらも救急車を呼ぶことに。申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、医師の言葉に救われます。『ホルモン食べて救急車を呼んだ話』をダイジェスト版でごらんください。 ©o0omotitomo0o &#