中国中央テレビは中国が予告通り、現地時間10日0時からアメリカに対する対抗関税を発動させたと発表しました。評論では「断固戦う」としています。【映像】トランプ氏と並んで歩く習近平国家主席中国がアメリカに対する対抗措置として、10日から課すとしていた追加関税は石炭や液化天然ガスに15％、原油や排気量の大きい自動車などに10％となっていました。中国中央テレビは対抗関税が10日0時に発動されたことを認め、「断固