紀藤正樹弁護士が11日までにX（旧ツイッター）を更新。市民団体が公職選挙法違反容疑で石丸伸二氏の告発状を東京地検に提出した件について、私見をつづった。紀藤氏はこの件を報じる一部メディアの記事を添付。「当然の流れです。『買収罪』として、公の裁判の場で決着つけるべき事案です」と述べた。市民団体「検察庁法改正に反対する会」は、石丸氏が昨年7月の都知事選投開票日直前の同月5日に行った個人演説会のYoutubeライブ配