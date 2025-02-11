長崎県警は11日、長崎市栄町の路上で10日夕に木刀のようなものを持ち、大声を上げながら歩く男の目撃情報について、長崎署が捜査した結果、行為者を特定したことを防犯メールで報告した。県警が重要・特異事案情報として10日に配信していた。協力に感謝した。