去年４月の犯行で逮捕だ。 山形県警の山形警察署は、きのう、去年４月に山形市内のドラッグストアで万引きをしたとして、自称東京都の男を逮捕した。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、自称・東京都足立区の会社役員の男（６２）。 警察によると男は、去年４月２６日の午後１時２５分ごろ、山形市内のドラッグストアにおいて化粧水など５点（計１万９５８０円）を盗んだもの。 通報を受けた警察が捜査を進め、男の関与が浮上し逮捕