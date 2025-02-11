フランスが主導する「AI（人工知能）アクションサミット」の開幕にあわせ、クリエーターや声優らが10日、「反AIサミット」と題した集会をパリで開いた。米中のAI競争に対抗しようと、マクロン仏大統領が規制よりも開発を優先する姿勢を強めるなか、雇用や権利の保護を訴えた。テレビアニメ「ドラゴンボール」のフランス語版で孫悟空を担当するブリジット・ルコルディエさん=2025年2月10日、パリ、宋光祐撮影「私たちの声はAIに