ブラジル・サンパウロの朝の通勤ラッシュの映像です。小型の飛行機が道路に激突し、真っ赤な炎と黒煙が上がりました。小型機はそのままバスと衝突。バスに乗っていた女性や破片が当たったバイクの運転手など6人がけがをしました。小型機に乗っていた2人は死亡しました。（「グッド！モーニング」2025年2月11日放送分より）