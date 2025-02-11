最近はバレンタインでの“買い方”や“楽しみ方”も大きく変化し、1年で最も美味しいチョコが集まる一大イベントに、命をかける人たちも。【写真を見る】ショコラティエ追って「全国行脚」に「予算30万円」…“チョコ愛スゴすぎ”令和のバレンタイン【THE TIME,】 「3000人が並ぶ」チョコイベント「午前3時ぐらいから並んでいる。限定品の数が少ないので」（男性）「午前4時過ぎから。予算とかは決めないで欲しかったら買う」（女