ライジングゼファー福岡は2月10日、パブロ・アギラールをインジュアリーリストから抹消したことを発表した。 スペイン出身で現在36歳のアギラールは、203センチ104キロのパワーフォワード。日本では川崎ブレイブサンダース、長崎ヴェルカでプレーした経験を持ち、2023－24シーズンに福岡へ加入した。在籍2シーズン目は10月23日の第4節までで1試合平均12